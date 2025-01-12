Футзал. Любарт прерывает серию из поражений, Сокол побеждает в центральном матче тура
Было на что посмотреть
Фото: ФК Кардинал-Рівне
В эти выходные сыграли матчи последнего тура первого круга чемпионата Украины по футзалу. Предлагаем вашему вниманию результаты 11-го тура.
Открыл тур матч в Полтаве, где "Харьков" принимал "Атлетик футзал". Днепровская команда была очевидным фаворитом противостояния, но подтвердить свой статус не смогла. Интересный и напряженный матч завершился вничью – 4:4. Спас гостей от поражения на последних секундах Богдан Зингель.
Луцкий "Любарт" в домашней встрече одержал волевую победу над ровенским "Кардиналом" – 3:2. Таким образом, коллектив из Луцка прерывает серию из восьми поражений подряд. "SkyUP" на выезде обыграл "Энергию" - 5:3, а "Аврора" дома прогнозированно не оставила шансов "in.IT" - 6:3. В еще одном противостоянии субботы ХИТ с дублем Евгения Жука победил "Сухую балку" - 3:0.
В последнем матче 11-го тура встречались "Сокол" и "Ураган". Это было центральное противостояние в эти выходные. До этого тура "Сокол" в чемпионате проиграл только ХИТу, поэтому "драконов" ожидал очень сложный выезд. Матч завершился победой хозяев – 5:3.
Результаты одиннадцатого тура
"Харьков" - "Атлетик футзал" 4:4
"Любарт" - "Кардинал-Ровно" 3:2
"Энергия" - "SkyUP" 5:3
"Аврора" - "in.IT" 6:3
ХИТ - "Сухая балка" 3:0
"Сокол" - "Ураган" 5:3
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