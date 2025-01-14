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Капитан сборной Украины по футзалу перенес повторную операцию в Германии

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Операция была плановой

Капитан сборной Украины по футзалу перенес повторную операцию в Германии

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Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма был успешно прооперирован в Германии. Это хирургическое вмешательство было плановым.

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32-летний футзалист продолжает восстанавливаться от травмы связь коленного сустава, которую он получил в полуфинальном матче чемпионата мира-2024 против Бразилии (2:3). Первую часть операции Петр перенес еще три месяца назад.

"Завершился еще один этап моего обновления, которое длится уже третий месяц. Повторная операция прошла удачно. Профессор сообщил мне, что динамика и весь процесс положительно развиваются. Хотя чувствую себя неплохо, но отеки, боль и усталость очень истощили организм.

Сейчас меня ждет послеоперационное восстановление, физпроцедуры и все необходимые меры, входящие в курс реабилитационной программы. Период и время возвращения на площадку пока не указаны, потому что у каждого спортсмена разный организм и периоды регенерации.

Хотел бы поблагодарить всех причастных, кто был со мной весь этот период, а таких хороших людей и искренних болельщиков было достаточно", – сказал Петр Шотурма.

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Источник:
Асоціація футзалу України
Опубликовал: Михаил Черныш
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