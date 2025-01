Футзал. Украинец признан лучшим молодым игроком мира в 2024 году

Авторитетный футзальный портал FutsalPlanet традиционно подвел итоги 2024 года и в номинации "Лучший молодой игрок 2024 года" победу одержал украинец Ростислав Семенченко.

За сборную Украины в 2024 году Ростислав провел 19 матчей и забил 7 голов.

Самой престижной наградой для 21-летнего футзалиста стал бронзовый мяч чемпионата мира-2024, который он получил уже в статусе бронзового призера "мундиаля".

По итогам клубного сезона 2023/24 Семенченко стал лучшим молодым игроком чемпионата, а также победителем в номинации "игрок-открытие". В предыдущей кампании он сделал 12+13 по системе гол+пас в 27 матчах, а в текущем сезоне уже успел превзойти собственный показатель результативности, забив 13 голов.

