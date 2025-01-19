Футзал. Безумный матч Авроры и ХИТа, волевая победа Любарта

На этой неделе в чемпионате Украины по футзалу начался второй круг сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты двенадцатого тура.

Луцкий "Любарт" в домашнем матче одержал волевую победу над ивано-франковским "Ураганом" – 3:2. Таким образом, для коллектива из Луцка это вторая победа подряд. Хмельницкий "Сокол" дома разгромил львовский in.IT с дублем Владислава Первеева – 5:0. Обращаем внимание, что четыре гола в этом противостоянии забили в первые восемь минут.

В еще одном матче пятницы "Кардинал-Ровно" в гостях обыграл "Энергию" - 2:1. Победу гостям принесли голы Скибчика и Сорокина.

В единственном матче субботы "Атлетик футзал" в волевом стиле обыграл SkyUP – 5:3. Днепряне проигрывали 1:3, но смогли не только сравнять счет, но и выиграть. Дубли в свой актив записали Артем Щур и Давид Калашник.

В центральном матче тура "Аврора" принимала ХИТ. Это было противостояние первой и второй команды чемпионата. Этот матч подарил болельщикам ряд эмоций и завершился вничью – 4:4.

"Сухая балка" дома обыграла "Харьков" - 2:1. Свой дебютный гол в новой команде забил Олег Легендзевич.

Результаты двенадцатого тура

"Любарт" - "Ураган" 3:2

"Энергия" - "Кардинал-Ровно" - 1:2

"Атлетик футзал" - SkyUP 5:3

"Сокол" - in.IT 5:0

"Сухая балка" - "Харьков" 2:1

"Аврора" - ХИТ 4:4