Сборная Украины по футзалу объявила заявку на матчи отбора Евро-2026
Ближайшие две игры - с Германией
Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко определился с составом национальной команды на два матча отборочного цикла Евро-2026 против Германии (31 января и 4 февраля).
К поединкам будут готовиться 15 игроков.
Состав сборной Украины по футзалу
Вратари: Юрий Савенко ("Аврора" Киев), Александр Сухов ("ХИТ" Киев), Александр Сирицкий ("Ураган" Ивано-Франковск).
Полевые игроки: Владислав Первеев ("Сокол" Хмельницкий), Даниил Абакшин, Игорь Чернявский, Евгений Жук, Андрей Мельник (все - "ХИТ" Киев), Михаил Зварич ("Энергия" Львов), Ростислав Семенченко ("Аврора" Киев), Назар Швед, Артем Фаренюк, Ярослав Лебедь (все - "Евробус", Польша), Николай Микитюк ("Кордоба", Испания), Игорь Корсун ("Осасуна Магна", Испания).
Напомним, что первую домашнюю игру основного раунда квалификации Евро-2026 против Германии подопечные Александра Косенко проведут 4 февраля в столице Молдовы, Кишиневе, на Arena Chișinău.
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