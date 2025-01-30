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Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Футзал

Германия - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.01.2025 ⋊ Футзал на UA-Футбол

Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Назар Швед. Getty Images

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В последний день января сборная Украины по футзалу сыграет свой третий матч в квалификации к Чемпионату Европы-2026. Соперником украинцев станет сборная Германии.

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У сборной Украины после двух туров есть шесть очков и она уверенно лидирует. Германия с тремя очками занимает третье место. Германия в первом туре разгромно уступила Румынии – 0:6.

Матч между сборными Германии и Украины начнется в пятницу в 19:30. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube канале Setanta Sports.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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