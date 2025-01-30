Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
Германия - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.01.2025 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Назар Швед. Getty Images
В последний день января сборная Украины по футзалу сыграет свой третий матч в квалификации к Чемпионату Европы-2026. Соперником украинцев станет сборная Германии.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
У сборной Украины после двух туров есть шесть очков и она уверенно лидирует. Германия с тремя очками занимает третье место. Германия в первом туре разгромно уступила Румынии – 0:6.
Матч между сборными Германии и Украины начнется в пятницу в 19:30. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube канале Setanta Sports.
Трансляция матча Украина - ГерманияСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Тихая мышка, не способная создать проблем". Боруссия Д – Шахтер. Обзор послематчевой немецкой прессы
- Логичный итог. Боруссия Дортмунд - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча
- Восьмёрка лучших. Определились все команды Лиги Чемпионов, которые прошли в 1/8 финала
- UA-Футбол представляет соперника Динамо (Киев): РФШ (Латвия)
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000