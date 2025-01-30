Германия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Уже завтра подопечные Александра Косенко в Германии сыграют свой третий матч квалификации к ЧЕ-2026 по футзалу. Смогут ли украинцы продолжить победную серию?

Германия - Украина

Квалификация на Чемпионат Европы-2026. Второй тур

31.01.2025. 19:30. "EWS Arena", Геппинген, Германия

Трансляция – Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports

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Сборная Украины: последние новости

Подопечные Александра Косенко стартовали в отборе на чемпионат Европы-2026 с двух побед: разгромили Кипр (7:0) и обыграли Румынию (2:0). Для психологической уверенности важно, что наши ребята в этих матчах не пропустили. Было заметно, что украинцы существенно превосходят своих соперников в классе. Безусловно, против Румынии было уже не так просто, но все же класс есть класс. Зварыч и Швед еще в первом тайме своими голами решили судьбу противостояния.

На два матча против Германии тренерский штаб вызвал 15 футзалистов. По сравнению с предыдущими матчами изменений в заявке нет. До сих пор отсутствует капитан сборной Украины Петр Шотурма, перенесший вторую операцию и продолжающий восстановление от травмы.

После двух туров квалификации "сине-желтые" возглавляют турнирную таблицу отборочной группы с максимальным количеством очков в активе.

Украина: Савенко, Абакшин, Зварыч, Корсун, Семенченко – Сухов, Первеев, Фаренюк, Жук, Мельник, Чернявский, Швед, Микитюк, Лебедь

Сборная Германии: последние новости

Футбольные болельщики могли испугаться, когда услышали, что Украина будет играть против Германии. Однако в футзале все не так, как в футболе. Сборная Германии по футзалу это не тот соперник которого стоит бояться, но и недооценивать не надо. К примеру, в четвертом раунде квалификации к ЧМ-2024 немцы выиграли всего один матч и пять проиграли.

В отборе к ЧЕ-2026 сборная Германия стартовала неудачно – поражение 0:6 на выезде от Румынии. Однако затем удалось реабилитироваться и дома в непростом противостоянии победили Кипр - 2:1. Следует отметить, что год назад Германия в контрольном матче сенсационно победила Испанию – 3:2. Но уже через несколько дней испанцы просто уничтожили своего соперника – 9:0. Звезд в этой команде нет и результата пытаются добиться за счет коллективной игры. Можно отметить 29-летнего нападающего Кристофера Виттига, который за 13 матчей за сборную забил шесть голов. А также обращаем внимание на 30-летнего Мухаммета Зецера – 9 голов за 9 матчей.

Последние матчи команд

Украина

Румыния – Украина 0:2 (Квалификация)

Кипр – Украина 0:7 (Квалификация)

Чехия – Украина 2:6 (спарринг)

Чехия – Украина 2:3 (спарринг)

Украина – Франция 7:1 (ЧМ)

Германия

Германия – Кипр 2:1

Румыния – Германия 6:0

Германия - Турция 6:2

Германия – Испания 0:9

Германия – Испания 3:2

Турнирное положение

Украина — 6 очок (2 матча), 9:0 (разница голов) Румыния — 3 (2), 6:2 Германия — 3 (2), 2:7 Кипр — 0 (2), 1:9

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч Германия – Украина

Букмекеры не сомневаются в победе сборной Украины. Безусловно, это команды разного класса и наши ребята должны набирать три очка. В последнее время сборная Украины добилась прогресса и теперь без особых проблем побеждает таких соперников. Индивидуальных качеств наших футзалистов достаточно для того, чтобы обеспечить необходимый результат. Считаем, что эта игра все же не будет слишком результативна. Украинцы победят, но не ожидаем уничтожения сборной Германии. Прогноз – тотал менее 6.5 (1.82).