Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
Германия - Украина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 31.01.2025 ⋇ Смотреть футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Сегодня подопечные Александра Косенко сыграют матч третьего тура квалификации в ЧЕ-2026. Соперником "сине-желтых" станет сборная Германии.
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Украинцы считаются очевидными фаворитами этого противостояния, но недооценивать соперника точно не стоит. Пока наша сборная в этой квалификации не пропускала, но продолжится ли эта серия?
Матч между сборными Германии и Украины начнется сегодня в 19:30. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube канале Setanta Sports.
Трансляция матча Украина - ГерманияСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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