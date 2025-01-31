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Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Футзал
Обновлено

Германия - Украина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 31.01.2025 ⋇ Смотреть футзал на UA-Футбол

Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Фото: Асоціація футзалу України

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Сегодня подопечные Александра Косенко сыграют матч третьего тура квалификации в ЧЕ-2026. Соперником "сине-желтых" станет сборная Германии.

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Украинцы считаются очевидными фаворитами этого противостояния, но недооценивать соперника точно не стоит. Пока наша сборная в этой квалификации не пропускала, но продолжится ли эта серия?

Матч между сборными Германии и Украины начнется сегодня в 19:30. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube канале Setanta Sports.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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