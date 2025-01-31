Квалификация к Евро-2026 по футзалу. Германия – Украина 3:5. К игре есть вопросы, но результат на табло
Пропустили слишком много
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялся поединок третьего тура квалификации чемпионата Европы по футзалу, в котором встречались сборные Германии и Украины. Матч проходил в Геппингене на "EWS-Арене".
До этого тура Украина выиграла два предыдущих матча и была единоличным лидером. Германия в стартовом туре разгромно уступила Румынии и занимала третье место. Подавляющее большинство игроков сборной Германии представляют местную Бундеслигу. В сборной Германии три легионера.
Начало встречи шокировало украинских болельщиков. Ак сыграл технично на левом фланге и хладнокровно отправил мяч в сетку – 1:0. Таким образом сборная Украины в квалификации пропускает первый гол. Почти сразу мог сравнивать счет Жук, но он не смог попасть в дальний угол. С каждой минутой игровое преимущество сборной Украины росло, но забить никак не удавалось. Следует отдать должное Вигельсу, а также защитникам сборной Германии.
На 9-й минуте нашим ребятам все же удалось забить. Чернявский попал в перекладину, но первым на добивании оказался Микитюк – 1:1. Через две минуты Семенченко пробивал с острого угла, но попал в штангу. На 14-й минуте после прострела Мельника в одно касание переправил мяч в сетку Жук - 1:2. Под бешеным давлением играли хозяева поля и они с ним не могли справиться. Не успели немцы прийти в себя, как пропустили еще. Ростислав Семенченко шикарным ударом издали заставил голкипера капитулировать - 1:3. Браво, ребята!
После этого откровенно посыпались, а украинцы продолжили атаковать. Сначала забил Микитюк, а в следующей атаке Оливейра срезал мяч в свои ворота – 1:5. К сожалению, до перерыва немцы смогли второй раз огорчить Сухова. Пенальти реализовал Оливейра – 2:5. Это был очень результативный тайм.
Казалось, второй тайм превратится в формальность, но немцы не сдавались. В начале второй половины встречи Ак реализовал выход один на один – 3:5. Этот гол придал уверенности хозяевам поля. После перерыва намного интереснее играли немцы. К счастью, больше наши ребята не пропускали. Во второй половине тайма украинцы снова начали доминировать, но блестяще играл Вигельс.
В итоге, матч завершился третьей победой подряд в отборе для сборной Украины.
Квалификация на ЧЕ-2026. Третий тур
Германия - Украина 3:5
Голы: Ак (3, 22), Оливейра (18, пен) - Микитюк (9, 18), Жук (14), Семенченко (15), Оливейра (18, автогол)
Германия: Вигельс – Оливейра, Агнима, Блок, Коич – Баяр, Грюнберг, Майер, Ак, Зецер, Хертерих, Саглам, Шульц, Хиросава
Украина: Савенко – Абакшин, Корсун, Зварыч, Семенченко – Сухов, Первеев, Фаренюк, Жук, Мельник, Чернявский, Микитюк, Сирицкий
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