Украина - Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
Украина - Германия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.02.2025 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Уже завтра, 4-го февраля 2025-го года, национальная сборная Украины по футзалу сыграет свой четвертый матч в рамках квалификации к ЧЕ-2026. Противостояние с Германией сыграют в столице Молдовы, Кишиневе, на "Arena Chișinău".
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В пятницу соперники сыграли конкурентное противостояние. Матч завершился победой Украины – 5:3. Таким образом, наша сборная в этой квалификации очков пока не теряла.
Матч между сборными Германии и Украины начнется во вторник в 18:00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube канале Setanta Sports.
Трансляция матча Украина - ГерманияСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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