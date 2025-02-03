Украина - Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Уже завтра, 4-го февраля 2025-го года, национальная сборная Украины по футзалу сыграет свой четвертый матч в рамках квалификации к ЧЕ-2026. Противостояние с Германией сыграют в столице Молдовы, Кишиневе, на "Arena Chișinău".

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В пятницу соперники сыграли конкурентное противостояние. Матч завершился победой Украины – 5:3. Таким образом, наша сборная в этой квалификации очков пока не теряла.

Матч между сборными Германии и Украины начнется во вторник в 18:00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube канале Setanta Sports.