  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Украина - Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
В тренде

Украина - Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Футзал
Обновлено

Украина - Германия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.02.2025 ⋊ Футзал на UA-Футбол

Украина - Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Фото: Асоціація футзалу України

Новина українською

Уже завтра, 4-го февраля 2025-го года, национальная сборная Украины по футзалу сыграет свой четвертый матч в рамках квалификации к ЧЕ-2026. Противостояние с Германией сыграют в столице Молдовы, Кишиневе, на "Arena Chișinău".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В пятницу соперники сыграли конкурентное противостояние. Матч завершился победой Украины – 5:3. Таким образом, наша сборная в этой квалификации очков пока не теряла.

Матч между сборными Германии и Украины начнется во вторник в 18:00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube канале Setanta Sports.

Favbet
1.15
10.00
9.80
Узнать больше

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Украина - Германия
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Квалификация к Евро-2026 по футзалу. Германия – Украина 3:5. К игре есть вопросы, но результат на табло
yellow-arrow
Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
yellow-arrow
Германия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
сборная Украины по футзалу Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости