Украина - Германия. Анонс и прогноз матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Прошлый матч между этими соперниками был результативным и напряженным. Главное, что противостояние завершилось победой сборной Украины. Смогут ли подопечные Косенко продолжить победную серию?

Украина – Германия

Квалификация на Чемпионат Европы-2026. Четвертый тур

04.02.2025. 18:00. Кишинев. "Кишинев Арена". Молдова

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Сборная Украины: последние новости

Подопечные Александра Косенко продолжают победную серию. В нынешней квалификации украинцы еще не теряли очки. Однако к игре команды в прошлом матче против Германии осталось немало вопросов. Наша сборная впервые в квалификации пропустила и сразу три гола. Первый тайм завершился со счетом 5:2 и казалось, что никаких проблем не должно быть. Украинцы доминировали, создавали моменты и играли раскрепощенно. А вот во второй половине встречи соперник уже доминировал и все могло даже завершиться с большими проблемами для нашей команды, но мастерства немцам все же не хватило. Дублем в этом противостоянии отличился Николай Микитюк.

Следует отметить, что игра проходила на тарафлексе, а это медленное покрытие. Безусловно, в этом плане преимущество было у сборной Германии, более приспособленной к тарафлексу. – "Мы знаем соперника так же, как и он нас. Не хочу говорить, какой будет игра. Несмотря на то, что у нас будет более комфортное покрытие, мы будем настраиваться на тяжелый матч. Это один из факторов, но не главный. Поэтому будем готовиться и пытаться победить. Как оно удастся – покажет игра, - рассказал Александр Косенко.

Сборная Германии: последние новости

Первая игра продемонстрировала, что недооценивать этого соперника точно не стоит. Сборная Германии постепенно прогрессирует. Каждый последующий результат Германии в квалификационных циклах свидетельствует о постепенном улучшении и повышении уровня сборной. Опыт матчей против именитых соперников помогает этой команде. На днях юношеская сборная впервые пробилась в основной раунд квалификации на Евро-2025 (U-19). Это свидетельствует о том, что нынешнему поколению игроков подрастает достойная смена.

На матче против Украины Лоосвелд вызвал 17 игроков. Подавляющее большинство из них представляют местную Бундеслигу. Базовым клубом является "Гамбург", из которого в сборную вызвали пять игроков. В составе сборной Германии трое легионеров. Стоит отметить, что в Германии футзал – это не профессиональная игра. У игроков есть другая работа вне футзала. Если немцы захотят сделать футзал профессиональным видом спорта, то Бундеслига будет очень популярна. Для этого есть все условия.

Последние матчи команд

Украина

Германия – Украина 3:5

Румыния – Украина 0:2 (Квалификация)

Кипр – Украина 0:7 (Квалификация)

Чехия – Украина 2:6 (спарринг)

Чехия – Украина 2:3 (спарринг)

Германия

Германия – Украина 3:5

Германия – Кипр 2:1

Румыния – Германия 6:0

Германия - Турция 6:2

Германия – Испания 0:9

Турнирное положение

Украина — 9 очок (3 матча), 14:3 (разница голов) Руміния — 6 (3), 12:3 Германия — 3 (3), 5:12 Кипр — 0 (3), 2:15

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч Украина – Германия

Букмекеры и в этот раз считают очевидным фаворитом противостояния сборную Украины. Это и не удивительно, ведь наша команда сейчас входит в когорту лучших сборных мира, а у Германии футзал еще не профессиональный вид спорта. Однако первая игра продемонстрировала, что легкой прогулки не стоит ждать. За счет класса Украина должна набирать очередные три очка. Хочется, чтобы на этот раз наша команда сыграла надежнее в защите. Прогноз – Германия (+4.0) за 1.65.