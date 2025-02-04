Украина - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

В матче четвертого тура квалификации на ЧЕ-2026 по футзалу сборная Украины в Кишиневе будет принимать сборную Германии. Противостояние начнется в 18.00.

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В пятницу команды подарили болельщикам яркое зрелище. Достаточно неожиданно Германия смогла навязать борьбу украинцам, но класс есть класс. Матч завершился победой подопечных Косенко – 5:3.

Украина – Германия

Квалификация на Чемпионат Европы-2026. Четвертый тур

04.02.2025. 18:00. Кишинев. "Кишинев Арена". Молдова

Трансляция – Setanta Sports