Украина - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
Украина - Германия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.02.2025 ⋇ Смотреть футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
В матче четвертого тура квалификации на ЧЕ-2026 по футзалу сборная Украины в Кишиневе будет принимать сборную Германии. Противостояние начнется в 18.00.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
В пятницу команды подарили болельщикам яркое зрелище. Достаточно неожиданно Германия смогла навязать борьбу украинцам, но класс есть класс. Матч завершился победой подопечных Косенко – 5:3.
Украина – Германия
Квалификация на Чемпионат Европы-2026. Четвертый тур
04.02.2025. 18:00. Кишинев. "Кишинев Арена". Молдова
Трансляция – Setanta Sports
Трансляция матча Украина - ГерманияСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Трамп: Украина в обмен на помощь США может предоставить нам свои ценные редкоземельные ресурсы
- Динамо отдало сына легенды клуба в аренду в Первую лигу
- Квалификация к Евро-2026 по футзалу. Германия – Украина 3:5. К игре есть вопросы, но результат на табло
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000