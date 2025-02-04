Квалификация к Евро-2026 по футзалу. Украина – Германия 9:0. Это было мощно

В матче четвертого тура квалификации на ЧЕ-2026 по футзалу встречались сборные Украины и Германии. В группе с Румынией, Германией и Кипром равного нам соперника объективно нет, и пока сине-желтые подтверждают это своими результатами.

Пока для подопечных Косенко все выглядит довольно легко: три игры, три победы и общая разница мячей 14:3. Однако прошлый матч против Германии оставил немало вопросов. В первой половине встречи особых проблем не было, но после перерыва украинцы отдали инициативу. Тем не менее, класс есть класс. Важно, что пока наши ребята очков не теряли.

Игра на "Кишинев-Арене" началась очень удачно для сборной Украины. На четвертой минуте после передачи Мельника ударом в одно касание переиграл голкипера Жук - 1:0. После гола украинцы продолжали играть активно и быстро увеличили свое преимущество. Вновь сработала связка Мельник – Жук. Евгений на этот раз забил в пустые ворота – 2:0. Наши ребята играли первым номером, а гости отбивались. Было заметно, что это команды разного класса. До перерыва номинальцы хозяева успели забить еще. Мельник убежал от двух игроков сборной Германии и сильно пробил без шансов для голкипера – 3:0. Это был хороший первый тайм для сборной Украины. Статистика ударов 17 против 3!

В начале второго тайма свой мяч в ворота сборной Германии отправил Абакшин – 4:0. На 25-й минуте мог забивать Семенченко, но в этот раз голкипер сыграл блестяще. Но в следующей атаке Микитюк после передачи Чернявского забил в пустые ворота – 5:0. Наши ребята издевались над соперниками.

На этом избиение Германии не завершилось. Абакшин переиграл Вигельса с близкого расстояния - 6:0. На этом избиение Германии не завершилось. Абакшин переиграл Вигельса с близкого расстояния - 6:0. Подопечные Косенко продолжили атаковать и забивать. Мячи в свой актив записали Фаренюк и Жук - 8:0. Свой бенефис продолжил Евгений Жук, забивший свой четвертый гол в матче - 9:0.

В итоге, четвертая победа подряд нашей сборной в отборе.

Квалификация на ЧЕ-2026 по футзалу. Четвертый тур

Украина – Германия 9:0

Голы: Жук (4,7, 31, 37), Мельник (17), Абакшин (21, 29), Микитюк (27), Фаренюк (30)

Украина: Сухов – Абакшин, Зварыч, Корсун, Семенченко – Савенко, Первеев, Фаренюк, Жук, Мельник, Чернявский, Микитюк, Сирицкий

Германия: Вигельс, Майер, Ак, Зецер, Саглам – Баяр, Невес, Оливейра, Хертерих, Агнима, Худиас, Шульц, Коич, Вехаб