Тренер сборной Украины по футзалу после 9:0 с Германией: В начале игры не было легко

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал победу в номинально домашнем матче с Германией (9:0) в рамках основного раунда отбора Евро-2026.

"В начале игры не было легко. Хорошо, что мы забили эти голы в первом тайме, почувствовали уверенность. Немцам надо было раскрываться, и мы этим воспользовались. Понемногу довели счет до крупного, с чем я и поздравляю ребят. Они молодцы, хорошо поработали.

Разница между двумя матчами - не из-за разного паркета. Тогда мы играли на выезде, у соперников была сумасшедшая поддержка, был сумасшедший настрой. Все это вместе и дало такую тяжелую первую игру. И действительно, нам лучше играть на быстром покрытии.

Владислав Первеев не играл, потому что мы поберегли его. У него дискомфорт, микротравма, не стали рисковать. Думаю, в будущем он еще сыграет", - сказал Косенко в комментарии YouTube-каналу Ассоциации футзала Украины.