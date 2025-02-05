Тренер сборной Украины по футзалу после 9:0 с Германией: В начале игры не было легко
"Сине-желтые" забили в ворота соперника девять безответных мячей
Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал победу в номинально домашнем матче с Германией (9:0) в рамках основного раунда отбора Евро-2026.
"В начале игры не было легко. Хорошо, что мы забили эти голы в первом тайме, почувствовали уверенность. Немцам надо было раскрываться, и мы этим воспользовались. Понемногу довели счет до крупного, с чем я и поздравляю ребят. Они молодцы, хорошо поработали.
Разница между двумя матчами - не из-за разного паркета. Тогда мы играли на выезде, у соперников была сумасшедшая поддержка, был сумасшедший настрой. Все это вместе и дало такую тяжелую первую игру. И действительно, нам лучше играть на быстром покрытии.
Владислав Первеев не играл, потому что мы поберегли его. У него дискомфорт, микротравма, не стали рисковать. Думаю, в будущем он еще сыграет", - сказал Косенко в комментарии YouTube-каналу Ассоциации футзала Украины.
После четырех сыгранных матчей наша сборная единолично возглавляет свою группу отбора на Евро-2026, набрав 12 очков.
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