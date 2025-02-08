Футзал. Девять голов Авроры, пятое подряд поражение Урагана
Чемпионат возобновился после паузы на матчи сборных
Фото: ФК Аврора
На этой неделе в чемпионате Украины по футзалу сыграли матчи тринадцатого тура. Вашему вниманию результаты противостояний. Как всегда было на что посмотреть. Игру между "Сухой Балкой" и "Athletic Futsal" перенесли. Матч не начался из-за длительной воздушной тревоги
В стартовом матче тура "Аврора" на выезде не оставила шансов "Харькову" – 9:3.Владислав Моспан и Максим Малиновский отличились дублями – каждый забил по голу в обоих таймах. Когда счет стал 9:0, киевляне расслабились и позволили сопернику забить три мяча.in.IT и "Любарт" расписали мировую – 2:2. Это неожиданный результат, ведь перед игрой "Любарт" считали фаворитом.
В центральном матче пятницы "Энергия" на выезде обыграла "Ураган" – 3:2. Обращаем внимание, что для "Урагана" это пятое подряд поражение.
SkyUP в напряженном противостоянии победил "Кардинал-Ровно" – 3:2. ХИТ дома без проблем разобрался с "Соколом" – 4:0.
Результаты тринадцатого тура
"Ураган" - "Энергия" 2:3
"Харьков" – "Аврора" 3:9
in.IT - Любарт 2:2
ХИТ - "Сокол" 4:0
"Кардинал-Ровно" - SkyUP 2:3
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