Футзал. Ураган прерывает серию из поражений, уверенные победы лидеров
Чемпионат возвращается после паузы
Фото: ФК Аврора
В пятницу и субботу сыграли матчи 14-го тура украинской футзальной Экстралиги 2024/25. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний.
"Аврора" продолжила свою победную серию. Столичная команда в гостях переиграла "Сухую балку" - 4:1. Отметим дубль Ростислава Семенченко. Ивано-франковский "Ураган" гостевой победой над столичным "SkyUp" прервал свою серию поражений в чемпионате, которая длилась два месяца. Матч завершился со счетом 5:3.
Во львовском дерби прогнозируемо победила "Энергия" - 3:1. "Сокол" не оставил никаких шансов МСК "Харьков“ - 9:1. В стартовом матче субботы "Атлетик футзал" уничтожил "Кардинал-Ровно" - 8:1. Четырнадцатый тур завершился игрой между "Любартом" и ХИТом. Матч завершился уверенной победой киевлян - 5:1.
Результаты четырнадцатого тура
"Сухая балка" - "Аврора“ 1:4
"SkyUP" - "Ураган“ 3:5
"Сокол" - "Харьков“ 9:1
"Энергия" - in.IT 3:1
"Атлетик футзал" - "Кардинал-Ровно“ 8:1
"Любарт" - ХИТ 1:5
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