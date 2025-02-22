Футзал. Ураган прерывает серию из поражений, уверенные победы лидеров

В пятницу и субботу сыграли матчи 14-го тура украинской футзальной Экстралиги 2024/25. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний.

"Аврора" продолжила свою победную серию. Столичная команда в гостях переиграла "Сухую балку" - 4:1. Отметим дубль Ростислава Семенченко. Ивано-франковский "Ураган" гостевой победой над столичным "SkyUp" прервал свою серию поражений в чемпионате, которая длилась два месяца. Матч завершился со счетом 5:3.

Во львовском дерби прогнозируемо победила "Энергия" - 3:1. "Сокол" не оставил никаких шансов МСК "Харьков“ - 9:1. В стартовом матче субботы "Атлетик футзал" уничтожил "Кардинал-Ровно" - 8:1. Четырнадцатый тур завершился игрой между "Любартом" и ХИТом. Матч завершился уверенной победой киевлян - 5:1.

Результаты четырнадцатого тура

"Сухая балка" - "Аврора“ 1:4

"SkyUP" - "Ураган“ 3:5

"Сокол" - "Харьков“ 9:1

"Энергия" - in.IT 3:1

"Атлетик футзал" - "Кардинал-Ровно“ 8:1

"Любарт" - ХИТ 1:5