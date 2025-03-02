Футзал. Девять голов Энергии, ничья Сокола и Авроры
Сыграли не все матчи
Фото: Аврора
Сегодня сыграли четыре матча 16-го тура украинской футзальной Экстралиги 2024/25. Матчи SkyUP - ХИТ, а также "Кардинал-Ровно" - in.IT перенесли на другие даты. Обе игры были перенесены по обоюдному согласию клубов из-за массового заболевания игроков.
В центральном матче тура встречались "Сокол" и "Аврора". Интересная и напряженная игра завершилась вничью - 2:2. На предпоследней минуте Гуцуляк спас "Сокол" от поражения. Обращаем внимание, что это лишь третья ничья "Авроры" в нынешнем чемпионате. "Ураган" на выезде не оставил шансов "Атлетик футзал“ - 5:2.
"Энергия" дома уничтожила "Харьков“ - 9:2. Отметим хет-трик Зварича. В последнем матче на сегодня "Сухая Балка" вырвала победу в "Любарта" - 3:2.
Результаты 16-го тура
"Атлетик" (Днепр) - "Ураган“ (Ивано-Франковск) 2:5
"Сокол" (Хмельницкий) - "Аврора“ (Киев) 2:2
"Энергия" (Львов) - "Харьков“ 9:2
"Любарт" (Луцк) - "Сухая Балка“ (Желтые Воды) 2:3
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