Александр Косенко получил звание Заслуженного тренера Украины
Дошло и до футзальной сборной
Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Наставник сборной Украины по футзалу Александр Косенко получил спортивное звание "Заслуженный тренер Украины" по неолимпийским видам спорта. Об этом говорится в приказе Министерства молодежи и спорта Украины от 27 февраля 2025 года.
Косенко был награжден благодаря завоеванному третьему месту "сине-желтых" на Чемпионате мира-2024 по футзалу, который проходил в Узбекистане.
Кроме него звание “Заслуженный тренер Украины” получил ассистент главного тренера сборной Украины и руководитель львовской “Энергии” Валерий Легчанов. Также этим спортивным званием отмечены первый тренер Петра Шотурмы и Назария Шведа, которые играли на ЧМ-2024, Владимир Слободян.
Напомним, что Украина за семь матчей футзального Мундиаля проиграла только финалистам: Аргентине на групповом этапе и Бразилии в полуфинале. В поединке за третье место "сине-желтые" разгромили Францию со счетом 7:1.
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