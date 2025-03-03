Александр Косенко получил звание Заслуженного тренера Украины

Наставник сборной Украины по футзалу Александр Косенко получил спортивное звание "Заслуженный тренер Украины" по неолимпийским видам спорта. Об этом говорится в приказе Министерства молодежи и спорта Украины от 27 февраля 2025 года.

Косенко был награжден благодаря завоеванному третьему месту "сине-желтых" на Чемпионате мира-2024 по футзалу, который проходил в Узбекистане.

Кроме него звание “Заслуженный тренер Украины” получил ассистент главного тренера сборной Украины и руководитель львовской “Энергии” Валерий Легчанов. Также этим спортивным званием отмечены первый тренер Петра Шотурмы и Назария Шведа, которые играли на ЧМ-2024, Владимир Слободян.

Напомним, что Украина за семь матчей футзального Мундиаля проиграла только финалистам: Аргентине на групповом этапе и Бразилии в полуфинале. В поединке за третье место "сине-желтые" разгромили Францию ​​со счетом 7:1.