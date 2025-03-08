Футзал. Голевая феерия в Хмельницком, три гола голкипера Урагана

На этой неделе сыграли матчи 17-го тура украинской футзальной Экстралиги 2024/25. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний.

ХИТ в домашнем матче дублем Жука без проблем разобрался с "Кардинал-Ривне" - 4:0. Еще одна киевская команда "Аврора" хоть и пропустила, но уверенно переиграла "Любарт" - 4:1. С лучшей стороны себя проявил Ростислав Семенченко, который забил дважды. В еще одном матче пятницы SkyUP на выезде поиздевался над МСК "Харьков" - 9:2.

Настоящую голевую феерию подарили болельщикам "Сокол" и "Атлетик футзал". Игра завершилась победой "Сокола" - 5:4. После длительного отсутствия вернулся и отличился мячом Владислав Первеев.

"Ураган" не оставил шансов in.IT - 6:0. Сразу три гола забил голкипер Александр Сирицкий. Невероятное достижение! Матч "Сухая балка" - "Энергия" не доиграли из-за воздушной тревоги. На момент остановки матча выигрывала "Энергия" - 1:0.

Результаты семнадцатого тура