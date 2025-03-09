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Не стало воспитанника запорожского Металлурга. Вчера он оформил дубль

Футзал
Обновлено

Спортсмену было всего 25 лет

Не стало воспитанника запорожского Металлурга. Вчера он оформил дубль

Фото - Металург Запоріжжя

Новина українською

Владислав Шовкун дебютировал в профессиональном футболе на позиции вратаря в августе 2016 года в составе запорожского "Металлурга". Позже, из-за травмы руки, переквалифицировался в полевого игрока.

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На уровне ДЮФЛУ в составе "Металлурга" провел более 70 встреч, на профессиональном уровне сыграл 35 матчей. Вызывался в молодежную сборную, считался одним из самых перспективных футболистов в своем возрасте.

В сезоне 2021/22 дебютировал в футзале в составе "Лотоса". В текущей кампании представлял Polpharma (Запорожье). В отборочном этапе I и II лиг ЗМАМФ 2024/25 забил 11 голов в 14 встречах. Вчера он оформил дубль в ворота "Вольнянска" (4:2).

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Металлург (Запорожье)
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Источник:
Запорізький футбол | News
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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JudgeDredd (Київ)
09.03.2025 в 23:36
Царство Небесне..........
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Комментарии 1
JudgeDredd (Київ)
09.03.2025 в 23:36
Царство Небесне..........
Ответить
1
0

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