Не стало воспитанника запорожского Металлурга. Вчера он оформил дубль
Спортсмену было всего 25 лет
Фото - Металург Запоріжжя
Владислав Шовкун дебютировал в профессиональном футболе на позиции вратаря в августе 2016 года в составе запорожского "Металлурга". Позже, из-за травмы руки, переквалифицировался в полевого игрока.
На уровне ДЮФЛУ в составе "Металлурга" провел более 70 встреч, на профессиональном уровне сыграл 35 матчей. Вызывался в молодежную сборную, считался одним из самых перспективных футболистов в своем возрасте.
В сезоне 2021/22 дебютировал в футзале в составе "Лотоса". В текущей кампании представлял Polpharma (Запорожье). В отборочном этапе I и II лиг ЗМАМФ 2024/25 забил 11 голов в 14 встречах. Вчера он оформил дубль в ворота "Вольнянска" (4:2).
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