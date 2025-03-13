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"Главный вопрос был в законности выезда", - лидер сборной Украины рассказал о своем переходе в чемпионат Испании

Футзал
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Игорь Корсун сейчас играет за Малагу

"Главный вопрос был в законности выезда", - лидер сборной Украины рассказал о своем переходе в чемпионат Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Универсал сборной Украины по футзалу Игорь Корсун рассказал о своем переходе в испанскую "Осасуну" из "Урагана".

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– Как возник вариант с трансфером в "Осасуну"?

– Этот вариант возник позапрошлой зимой. Мы сыграли матч против Польши (выиграли) и завоевали путевку на чемпионат мира. Буквально через две-три недели мне написал агент: "Тобою интересуется испанская команда. Как ты смотришь на такой вариант? Я долго не раздумывал. Главный вопрос был в законности выезда в другую страну.

Буквально через неделю я узнал, могу ли это сделать, поговорил с руководством "Урагана" и, слава Богу, все сошлось наилучшим образом. Контракт подписал еще тогда, зимой. В Испанию отправился на законных основаниях.

– Какая сумма этого трансфера?

– А у меня летом истекал контракт с "Ураганом", поэтому ничего платить не пришлось.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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