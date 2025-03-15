Футзал. Первая в сезоне нулевая ничья, девять голов SkyUP

Сегодня сыграли матчи 18-го тура украинской футзальной Экстралиги 2024/25. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний. В этом туре точно было на что посмотреть.

В стартовом матче тура "Атлетик футзал" дома уверенно разобрался с in.IT - 3:1. Гости лишь в конце встречи смогли забить мяч престижа. SkyUP в домашнем матче поиздевался над "Сухой Балкой" - 9:2. С лучшей стороны себя проявили легионеры киевлян. "Энергия" в домашнем матче не смогла навязать борьбу "Авроре“ - 1:5.

Много ожидали от матча "Урагана" и ХИТа, но команды не смогли порадовать болельщиков - 0:0. Это первая в сезоне нулевая ничья. "Кардинал-Ровно" с дублем Кравчука разгромил "Харьков“ - 5:1. В последнем матче тура "Сокол" на выезде переиграл "Любарт" - 6:2.

Результаты восемнадцатого тура

"Атлетик футзал" - in.IT 3:1

SkyUP - "Сухая Балка" 9:2

"Энергия" - "Аврора“ 1:5

"Ураган" - ХИТ 0:0

"Кардинал-Ровно" - МСК "Харьков“ 5:1

"Любарт" - "Сокол" 2:6