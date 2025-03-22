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Футзал. Разгромная победа Авроры в киевском дерби, семь голов ХИТа

Футзал

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Футзал. Разгромная победа Авроры в киевском дерби, семь голов ХИТа

Фото: ФК Аврора

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе были сыграны матчи 19-го тура украинской футзальной Экстралиги 2024/25. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний. Матч МСК "Харьков" и "Ураган" перенесли на 13-е апреля.

Луцкий "Любарт" спас ничью в домашнем матче с днепровским "Атлетиком". Противостояние завершилось вничью - 3:3. За две минуты до финальной сирены Станислав Шклярук своим результативным ударом принес луцкому коллективу один зачетный пункт.

В еще одном матче четверга львовская "Энергия" в гостях разгромила хмельницкий "Сокол" - 8:3. Михаил и Николай Грицына на двоих забили четыре гола.

В стартовом матче субботы "Сухая Балка" в волевом стиле с 0:2 переиграла "Кардинал-Ровно" - 4:2. Таким образом, у коллектива из Ровно не осталось реальных шансов в борьбе за плей-офф. ХИТ в домашнем матче прогнозируемо уничтожил in.IT - 7:2.

В центральном матче тура встречались "Аврора" и SkyUP. Киевское дерби с нетерпением ожидали болельщики. До этого тура SkyUP выиграл три матча подряд, но в противостоянии с лидером эта серия завершилась. В этом матче у SkyUP шансов не было - 3:7. Четыре гола забил Владислав Моспан.

Результаты девятнадцатого тура

"Сокол" - "Энергия“ 3:8

"Любарт" - "Атлетик футзал“ 3:3

"Сухая Балка" - "Кардинал-Ровно" 4:2

ХИТ - in.IT 7:2

"Аврора" - SkyUP 7:3

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