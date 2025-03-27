Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025
Так бы и продолжить
АФУ
Сборная Украины U-19 обыграла Черногорию в первом матче отборочного этапа на чемпионат Европы-2025 по футзалу со счетом 9:2.
В первом тайме "сине-желтые" отправили в ворота соперника шесть голов, во втором - три.
Сегодня, 27 марта, Украина сыграет в поединке второго тура квалификации против Нидерландов.
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Футзал. Отбор на Евро-2025 U-19.
26 марта. 1-й тур
Врнячка-Баня (Сербия).
Украина U-19 – Черногория U-19 9:2
Голы: Першин 3, 8, Савич 7, 25, 29, Жуков 9, 11, 30, Шклярук 16 – Барьяктаревич 20, Цеткович 25
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