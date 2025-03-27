  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025
В тренде

Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025

Футзал

Так бы и продолжить

Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025

АФУ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины U-19 обыграла Черногорию в первом матче отборочного этапа на чемпионат Европы-2025 по футзалу со счетом 9:2.

В первом тайме "сине-желтые" отправили в ворота соперника шесть голов, во втором - три.

Сегодня, 27 марта, Украина сыграет в поединке второго тура квалификации против Нидерландов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Футзал. Отбор на Евро-2025 U-19.

26 марта. 1-й тур

Врнячка-Баня (Сербия).

Украина U-19 – Черногория U-19 9:2

Голы: Першин 3, 8, Савич 7, 25, 29, Жуков 9, 11, 30, Шклярук 16 – Барьяктаревич 20, Цеткович 25

По теме
yellow-arrow
Футзал. Разгромная победа Авроры в киевском дерби, семь голов ХИТа
yellow-arrow
Футзал. Первая в сезоне нулевая ничья, девять голов SkyUP
yellow-arrow
"Главный вопрос был в законности выезда", - лидер сборной Украины рассказал о своем переходе в чемпионат Испании
Чемпионат Европы U-19 сборная Украины по футзалу (U-19) Евро 2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости