Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025

Сборная Украины U-19 обыграла Черногорию в первом матче отборочного этапа на чемпионат Европы-2025 по футзалу со счетом 9:2.

В первом тайме "сине-желтые" отправили в ворота соперника шесть голов, во втором - три.

Сегодня, 27 марта, Украина сыграет в поединке второго тура квалификации против Нидерландов.

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Футзал. Отбор на Евро-2025 U-19.

26 марта. 1-й тур

Врнячка-Баня (Сербия).

Украина U-19 – Черногория U-19 9:2

Голы: Першин 3, 8, Савич 7, 25, 29, Жуков 9, 11, 30, Шклярук 16 – Барьяктаревич 20, Цеткович 25