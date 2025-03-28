Сборная Украины U-19 по футзалу одержала вторую победу в отборе на Евро-2025
Уже 15:4 по сумме двух матчей
АФУ/УАФ
Сборная Украины U-19 одержала разгромную победу над Нидерландами в рамках отбора на Евро-2025 по футзалу (6:2).
Оба тайма завершились с одинаковым счетом - 3:1. Дубль в составе "сине-желтых" оформил Александр Жуков.
Напомним, в прошлом туре Украина еще более уверенно разобралась с командой Черногории - 9:2. 29 марта подопечные Игоря Москвичева разыграют первое место с другим лидером группы - сборной Сербией.
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Футзал. Отбор на Евро-2025 U-19. 2-й тур
Нидерланды U-19 – Украина U-19 – 2:6
Голы: Филимех, 14, Сенден, 32 – Першин, 5, Савич, 18, Жуков, 20, 21, Ростковский, 25, Малиновский, 38
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