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Сборная Украины U-19 по футзалу одержала вторую победу в отборе на Евро-2025

Футзал
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Уже 15:4 по сумме двух матчей

Сборная Украины U-19 по футзалу одержала вторую победу в отборе на Евро-2025

АФУ/УАФ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины U-19 одержала разгромную победу над Нидерландами в рамках отбора на Евро-2025 по футзалу (6:2).

Оба тайма завершились с одинаковым счетом - 3:1. Дубль в составе "сине-желтых" оформил Александр Жуков.

Напомним, в прошлом туре Украина еще более уверенно разобралась с командой Черногории - 9:2. 29 марта подопечные Игоря Москвичева разыграют первое место с другим лидером группы - сборной Сербией.

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Футзал. Отбор на Евро-2025 U-19. 2-й тур

Нидерланды U-19 – Украина U-19 – 2:6

Голы: Филимех, 14, Сенден, 32 – Першин, 5, Савич, 18, Жуков, 20, 21, Ростковский, 25, Малиновский, 38

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