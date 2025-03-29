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Юношеская сборная Украины по футзалу U-19 будет играть на Евро-2025

Футзал

На турнир пробились 8 лучших команд

Юношеская сборная Украины по футзалу U-19 будет играть на Евро-2025

АФУ

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Коллектив в возрасте до 19 лет одержал третью победу в основном раунде квалификации чемпионата Европы 2025.

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Подопечные Москвичева в заключительном поединке группы 5 в городе Врнячка-Баня обыграли Сербию со счетом 1:0 и завоевали путевку в финальный турнир континентального первенства. В предыдущих матчах отбора "сине-желтые" разгромили Черногорию (9:2) и Нидерланды (6:2).

Отметим, что финальный турнир Евро (U-19) пройдет с 28 сентября по 5 октября в Молдове и будет состоять из двух групп по четыре команды, по две из которых выйдут в полуфинал.

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Источник:
УАФ, Укрінформ
Опубликовал: Александр Симченко
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