Юношеская сборная Украины по футзалу U-19 будет играть на Евро-2025
На турнир пробились 8 лучших команд
АФУ
Коллектив в возрасте до 19 лет одержал третью победу в основном раунде квалификации чемпионата Европы 2025.
Подопечные Москвичева в заключительном поединке группы 5 в городе Врнячка-Баня обыграли Сербию со счетом 1:0 и завоевали путевку в финальный турнир континентального первенства. В предыдущих матчах отбора "сине-желтые" разгромили Черногорию (9:2) и Нидерланды (6:2).
Отметим, что финальный турнир Евро (U-19) пройдет с 28 сентября по 5 октября в Молдове и будет состоять из двух групп по четыре команды, по две из которых выйдут в полуфинал.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ, Укрінформ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Все лидеры забирают свое. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Рух - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Куртуа - один из лучших вратарей в мире, но Лунин...". Тренер Леганеса отметил украинца перед очным матчем
- Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
150 000
2На сайт
100 000
3На сайт
225 000
4На сайт
5 000