Футзал. Уверенные победы лидеров, голевая феерия в Киеве
Результативный тур
Фото: Асоціація футзалу України
Сыграли пять матчей 20-го тура украинской футзальной Экстралиги 2024/25. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний. Матч "Ураган" - "Сухая Балка" сыграют на следующей неделе.
Тур начался в субботу, когда сыграли два матча. "Аврора" на выезде переиграла "Кардинал-Ровно“ - 3:1. Киевляне забили три гола за первые восемь минут. В противостоянии аутсайдеров МСК "Харьков" не оставил шансов in.IT - 6:3. Басман Фаталиев отметился дублем.
В воскресенье тур продолжился игрой между "Атлетик футзал" и ХИТом. К сожалению, интриги в этом противостоянии не было. Киевляне победили - 4:1. Таким образом, ХИТ реабилитировался шокирующего поражения от SkyUp Futsal. "Энергия" дома минимально переиграла "Любарт“ - 1:0. Три очка команде принес гол Николая Грицины.
Сегодня SkyUp Futsal и "Сокол" подарили настоящую голевую феерию - 3:3.
Результаты двадцатого тура
- "Кардинал-Ровно" - "Аврора“ 1:3
- in.IT - МСК "Харьков" 3:6
- "Атлетик футзал" - ХИТ 1:4
- "Энергия" - "Любарт“ 1:0
- SkyUP - "Сокол" 3:3
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