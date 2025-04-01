  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Футзал. Уверенные победы лидеров, голевая феерия в Киеве
В тренде

Футзал. Уверенные победы лидеров, голевая феерия в Киеве

Футзал
Обновлено

Результативный тур

Футзал. Уверенные победы лидеров, голевая феерия в Киеве

Фото: Асоціація футзалу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сыграли пять матчей 20-го тура украинской футзальной Экстралиги 2024/25. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний. Матч "Ураган" - "Сухая Балка" сыграют на следующей неделе.

Тур начался в субботу, когда сыграли два матча. "Аврора" на выезде переиграла "Кардинал-Ровно“ - 3:1. Киевляне забили три гола за первые восемь минут. В противостоянии аутсайдеров МСК "Харьков" не оставил шансов in.IT - 6:3. Басман Фаталиев отметился дублем.

В воскресенье тур продолжился игрой между "Атлетик футзал" и ХИТом. К сожалению, интриги в этом противостоянии не было. Киевляне победили - 4:1. Таким образом, ХИТ реабилитировался шокирующего поражения от SkyUp Futsal. "Энергия" дома минимально переиграла "Любарт“ - 1:0. Три очка команде принес гол Николая Грицины.

Сегодня SkyUp Futsal и "Сокол" подарили настоящую голевую феерию - 3:3.

Результаты двадцатого тура

  • "Кардинал-Ровно" - "Аврора“ 1:3
  • in.IT - МСК "Харьков" 3:6
  • "Атлетик футзал" - ХИТ 1:4
  • "Энергия" - "Любарт“ 1:0
  • SkyUP - "Сокол" 3:3
По теме
yellow-arrow
Юношеская сборная Украины по футзалу U-19 будет играть на Евро-2025
yellow-arrow
Сборная Украины U-19 по футзалу одержала вторую победу в отборе на Евро-2025
yellow-arrow
Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025
чемпионат Украины по футзалу
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости