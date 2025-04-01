Футзал. Уверенные победы лидеров, голевая феерия в Киеве

Сыграли пять матчей 20-го тура украинской футзальной Экстралиги 2024/25. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний. Матч "Ураган" - "Сухая Балка" сыграют на следующей неделе.

Тур начался в субботу, когда сыграли два матча. "Аврора" на выезде переиграла "Кардинал-Ровно“ - 3:1. Киевляне забили три гола за первые восемь минут. В противостоянии аутсайдеров МСК "Харьков" не оставил шансов in.IT - 6:3. Басман Фаталиев отметился дублем.

В воскресенье тур продолжился игрой между "Атлетик футзал" и ХИТом. К сожалению, интриги в этом противостоянии не было. Киевляне победили - 4:1. Таким образом, ХИТ реабилитировался шокирующего поражения от SkyUp Futsal. "Энергия" дома минимально переиграла "Любарт“ - 1:0. Три очка команде принес гол Николая Грицины.

Сегодня SkyUp Futsal и "Сокол" подарили настоящую голевую феерию - 3:3.

Результаты двадцатого тура