Футзал. Аврора досрочно выигрывает регулярный чемпионат

На этой неделе сыграли матчи 21-го тура украинской футзальной Экстралиги 2024/25. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний.

Столичная "Аврора" с дублем Юрия Сагайдачного дома переиграла ивано-франковский "Ураган" - 4:2. Таким образом, киевляне досрочно выиграли регулярный чемпионат. "Аврора" в первом раунде плей-офф Экстралиги 2024/25 сыграет с командой, которая по итогам регулярного чемпионата займет восьмое место и на любой стадии плей-офф будет иметь преимущество домашней площадки.

"Энергия" дома разгромила "Атлетик футзал" - 5:0, а "Сокол“ не оставил шансов "Кардиналу" - 6:2. ХИТ на выезде уничтожил МСК "Харьков" - 9:3, а "Сухая Балка" в напряженном матче переиграла in.IT - 2:1.

В последнем матче тура "Любарт" выигрывал 2:0 у SkyUP, но уступил - 2:3.

В последнем матче тура

Результаты 21-го тура

"Аврора" - "Ураган" 4:2

"Энергия" - "Атлетик футзал" 5:0

"Сокол" - "Кардинал-Ровно" 6:2

МСК "Харьков" - ХИТ 3:9

"Сухая Балка" - in.IT 2:1

"Любарт" - SkyUP 2:3