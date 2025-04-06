Футзал. Аврора досрочно выигрывает регулярный чемпионат
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Фото: ФК Аврора
На этой неделе сыграли матчи 21-го тура украинской футзальной Экстралиги 2024/25. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний.
Столичная "Аврора" с дублем Юрия Сагайдачного дома переиграла ивано-франковский "Ураган" - 4:2. Таким образом, киевляне досрочно выиграли регулярный чемпионат. "Аврора" в первом раунде плей-офф Экстралиги 2024/25 сыграет с командой, которая по итогам регулярного чемпионата займет восьмое место и на любой стадии плей-офф будет иметь преимущество домашней площадки.
"Энергия" дома разгромила "Атлетик футзал" - 5:0, а "Сокол“ не оставил шансов "Кардиналу" - 6:2. ХИТ на выезде уничтожил МСК "Харьков" - 9:3, а "Сухая Балка" в напряженном матче переиграла in.IT - 2:1.
В последнем матче тура "Любарт" выигрывал 2:0 у SkyUP, но уступил - 2:3.
В последнем матче тура
Результаты 21-го тура
"Аврора" - "Ураган" 4:2
"Энергия" - "Атлетик футзал" 5:0
"Сокол" - "Кардинал-Ровно" 6:2
МСК "Харьков" - ХИТ 3:9
"Сухая Балка" - in.IT 2:1
"Любарт" - SkyUP 2:3
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