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Украина - Кипр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Футзал

Украина - Кипр: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.04.2025 ⋊ Футзал на UA-Футбол

Украина - Кипр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Фото: Асоціація футзалу України

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В пятницу сборная Украины по футзалу сыграет свой предпоследний матч в квалификации на Евро-2026. Соперником подопечных Косенко в ближайшем спарринге станет сборная Кипра.

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Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе и прямой выход на Евро, Украине достаточно сыграть вничью с Румынией в очном поединке. Напомним, что первая игра между Украиной и Кипром завершилась разгромной победой нашей сборной - 7:0.

Матч между сборными Украины и Кипра начнется в пятницу в 19:00. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube-канале Setanta Sports.

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Трансляция матча Украина - Кипр
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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