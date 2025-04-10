Украина - Кипр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
Украина - Кипр: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.04.2025 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
В пятницу сборная Украины по футзалу сыграет свой предпоследний матч в квалификации на Евро-2026. Соперником подопечных Косенко в ближайшем спарринге станет сборная Кипра.
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Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе и прямой выход на Евро, Украине достаточно сыграть вничью с Румынией в очном поединке. Напомним, что первая игра между Украиной и Кипром завершилась разгромной победой нашей сборной - 7:0.
Матч между сборными Украины и Кипра начнется в пятницу в 19:00. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube-канале Setanta Sports.
Трансляция матча Украина - КипрСмотреть трансляцию
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