Украина - Кипр. Анонс и прогноз матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
Украина - Кипр: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.04.2025 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Фото: прес-служба АФУ
До завершения квалификации на Евро-2026 сборной Украины осталось сыграть два матча. Первым соперником станет сборная Кипра, которую наша команда уже побеждала 7:0. Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе и прямой выход на Евро, Украине достаточно сыграть вничью с Румынией в очном поединке.
Украина - Кипр
Квалификация на Чемпионат Европы-2026. Пятый тур
11.04.2025. 19:00. Кошалин. "Hala widowiskowo-sportowa". Польша
Трансляция - Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports
Сборная Украины: последние новости
Подопечные Александра Косенко уверенно выступают в этой квалификации и движутся к прямому выходу на Евро-2026. Украинцы выиграли все свои четыре матча и забили аж 23 гола. В предыдущем туре наши ребята поиздевались над сборной Германии - 9:0. Тот матч стал настоящим бенефисом для Евгения Жука - четыре гола. Украинцы сделали выводы из выездной игры где пропустили аж три гола и на этот раз не позволили соперникам отличиться.
Всего в заявку на последние квалификационные матчи вошли 15 футзалистов. В составе произошли два изменения. Из заявки национальной сборной выбыл Ярослав Лебедь, который выступает в польском "Евробусе", зато вызвали Юрия Сагайдачного из "Авроры". Для 29-летнего Сагайдачного это дебютный вызов в сборную. Также до сих пор отсутствует капитан сборной Украины Петр Шотурма, который перенес вторую операцию и продолжает восстановление от травмы, полученной на ЧМ-2024.
Сборная Кипра: последние новости
Эта команда еще ни разу не попадала в финальные стадии чемпионата мира или Европы. В рейтинге УЕФА киприоты занимают 38 место, в рейтинге ФИФА - 78. Тренер сборной Кипра Атос Стилиану рассчитывает на местных футзалистов. Обращаем внимание, что в чемпионате Кипра соревнуются всего четыре команды и это свидетельствует об уровне соревнований. В заявке сборной есть только один легионер - Алексис Цитос, который играет в Греции за футзальную команду "ПАОКа". Однако, не он является лидером кипрской сборной, а игрок "АЕКа" из Ларнаки Константинос Кулумбрис, является одним из главных бомбардиров команды.
В нынешней квалификации киприоты все свои матчи проиграли и пропустили 19-ть голов. Тем не менее, предыдущая игра команды оставила неплохое впечатление. Сборная Кипра смогла навязать борьбу Румынии - 3:4. Когда недооцениваешь этого соперника, то у тебя могут возникнуть проблемы.
Последние матчи команд
Украина
- Украина - Германия 9:0 (Квалификация)
- Германия - Украина 3:5 (Квалификация)
- Румыния - Украина 0:2 (Квалификация)
- Кипр - Украина 0:7 (Квалификация)
- Чехия - Украина 2:6 (спарринг)
Кипр
- Кипр - Румыния 3:4
- Румыния - Кипр 6:1
- Германия - Кипр 2:1
- Кипр - Украина 0:7
- Кипр - Андорра 2:2
Турнирное положение
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Украина — 12 очок (4 матча), 23:3 (разница мячей)
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Румыния — 9 очок (4), 16:6
- Германия — 3 очка (4), 5:21
- Кипр — 0 очок (4), 5:19
Прогноз на матч от UA-Футбол
Безусловно, уровень этих соперников сравнивать невозможно. Сейчас сборная Украины считается одной из лучших не только в Европе, но и в мире. Киприоты никогда даже не играли на Чемпионатах Европы и в ближайшее время там не будут играть. В Кипре игра завершилась сокрушительной победой сборной Украины. Этого же ожидаем и в пятницу. Шансов хотя бы на ничью у киприотов нет. Прогноз - победа сборной Украины с форой (-6.5) за 1.92.
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