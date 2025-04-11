Украина - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Уже сегодня подопечные Александра Косенко сыграют свой предпоследний матч в квалификации к Евро-2026. Пока что наши ребята очков еще не теряли и должно случиться чудо, чтобы украинцы не выиграли сегодня у главного аутсайдера группы.

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В Кипре матч между этими сборными завершился разгромной победой сборной Украины - 7:0. Ожидаем и на этот раз повторения голевой феерии в исполнении подопечных Александра Косенко.

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Украина - Кипр

Квалификация на Чемпионат Европы-2026. Пятый тур

11.04.2025. 19:00. Кошалин. "Hala widowiskowo-sportowa". Польша

Трансляция - Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports