  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Украина - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
В тренде

Украина - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Футзал

Украина - Кипр: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.04.2025 ⋇ Смотреть футзал на UA-Футбол

Украина - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Фото: Асоціація футзалу України

Новина українською

Уже сегодня подопечные Александра Косенко сыграют свой предпоследний матч в квалификации к Евро-2026. Пока что наши ребята очков еще не теряли и должно случиться чудо, чтобы украинцы не выиграли сегодня у главного аутсайдера группы.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В Кипре матч между этими сборными завершился разгромной победой сборной Украины - 7:0. Ожидаем и на этот раз повторения голевой феерии в исполнении подопечных Александра Косенко.

Favbet
24.00
30.00
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Украина - Кипр

Квалификация на Чемпионат Европы-2026. Пятый тур

11.04.2025. 19:00. Кошалин. "Hala widowiskowo-sportowa". Польша

Трансляция - Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Украина - Кипр
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Украина - Кипр. Анонс и прогноз матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
yellow-arrow
Украина - Кипр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
yellow-arrow
Футзал. Аврора досрочно выигрывает регулярный чемпионат
сборная Украины по футзалу смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости