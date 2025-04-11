Квалификация к Евро-2026 по футзалу. Украина - Кипр 11:1. Поиздевались над аутсайдером

В пятницу, 11 апреля, состоялся поединок отборочного раунда чемпионата Европы по футзалу, в котором встречались сборные Украины и Кипра. Матч прошел в польском Кошалине на арене "Hala Widowiskowo-Sportowa". Это был предпоследний матч в квалификации на Евро-2026.

Сборная Украины все свои четыре матча выиграла и уверенно возглавляет группу. Для того чтобы гарантировать себе первое место нашу команду устроит даже ничья в последнем туре против Румынии. А вот киприоты занимают последнее место и уже давно ни на что не претендуют. Игра в Кипре между этими сборными завершилась нашей победой - 7:0.

На четвертой минуте украинцы открыли счет. После прострела Шведа переправил мяч в ворота Жук - 1:0. Через пять минут Евгений Жук имел хорошую возможность забить во второй раз, но не смог реализовать пенальти. В том эпизоде голкипер киприотов сыграл блестяще. Однако, через несколько секунд Мельник точным ударом заставил во второй раз капитулировать Стилиану - 2:0. Киприоты раскрылись и мгновенно поплатились за это. После контратаки с передачи Абакшина отличился Семенченко - 3:0. На 14-й минуте Жук все же оформил дубль. Евгений отличился в пустые ворота - 4:0. Рискуют киприоты и наши ребята чем очень умело пользуются. Очень неудачно играют киприоты в пять полевых.

На этом украинцы свое избиение до перерыва не завершили. После передачи Зварича под перекладину пробил Абакшин - 5:0. На 18-й минуте после передачи Мельника свой третий гол в матче забил Жук - 6:0. К сожалению, очень неожиданно наши ребята пропустили. Сухов выдвинулся из ворот, но Хаджигеоргиу отобрал мяч у нашего голкипера и нанес точный удар - 6:1. На последних секундах тайма еще успел отличиться Зварич - 7:1. Увидели настоящую голевую феерию.

На второй тайм в воротах нашей сборной вышел Александр Сирицкий. Избиение соперника продолжилось и после перерыва. На старте второго тайма отличился Андрей Мельник - 8:1. После этого свой первый мяч за сборную забил Первеев - 9:1. На 30-й минуте свой четвертый гол в матче забил Жук - 10:1. Браво, ребята! На 33-й минуте свой третий гол в матче забил Мельник - 11:1.

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В итоге, пятая подряд победа. Ожидаем последний матч квалификации против Румынии.

Квалификация на Чемпионат Европы-2026. Пятый тур

Украина - Кипр 11:1

Голы: Жук (4, 14, 18, 30), Мельник (9, 23, 33), Семенченко (9), Абакшин (15), Зварич (20), Первеев (24) - Хаджигеоргиу (19)

Нереализованный пенальти: Жук (9)

Украина: Сухов - Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко - Сирицкий, Швед, Жук, Микитюк, Мельник, Фаренюк, Сагайдачный, Первеев.

Кипр: Стилиану - Хаджигеоргиу, Лакуфис, Эль-Кеббе, Цицос - Псилогенис, Орфанидес, Савва, Якову, Кициу, Майкл, Риалас, Папаспиру