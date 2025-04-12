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Беларусь вышла на футзальное Евро, где должна сыграть и Украина

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Беларусь вышла на футзальное Евро, где должна сыграть и Украина

sportschau.de

UA-Футбол
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Во вчерашнем матче пятого тура квалификации на Евро-2026 по футзалу Беларусь принимала Италию. Хозяева победили со счётом 2:1.

Это была встреча прямых конкурентов за лидерскую позицию в группе. За один тур до финиша в Беларуси 13 очков, а в Италии – 10. Представители сообщницы страны-террористки таким образом вышли на следующий ЧЕ по футзалу.

Также вчера туда квалифицировалась и сборная Украины, которую разводили с Беларусью во время жеребьевки отборочной части.

Добавим, что для Беларуси это будет второй в истории Чемпионат Европы. Ранее северные соседи Украины играли на континентальном первенстве только в 2010 году и заняли официальное девятое место.

ЧЕ состоится в столицах Латвии и Литвы с 18 января по 8 февраля 2026 года. В турнире примут участие 16 команд.

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