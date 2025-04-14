Украина - Румыния. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Последний матч квалификации на Евро-2026. Наша сборная себе уже гарантировала первое место в группе, поэтому с турнирной точки зрения эта игра уже ничего не будет решать. Просто можно будет наслаждаться игрой высокого уровня в исполнении подопечных Косенко.

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В пятницу Украина уничтожила Кипр - 11:1, а Румыния сенсационно уступила Германии - 1:2. Таким образом, уже перед последним туром нашу сборную уже никто не сможет догнать.

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Матч между сборными Украины и Румынии начнется во вторник в 19:00. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube-канале Setanta Sports.