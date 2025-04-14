  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Украина - Румыния. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
В тренде

Украина - Румыния. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Футзал
Обновлено

Украина - Румыния: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.04.2025 ⋊ Футзал на UA-Футбол

Украина - Румыния. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Фото: Асоціація футзалу України

Новина українською

Последний матч квалификации на Евро-2026. Наша сборная себе уже гарантировала первое место в группе, поэтому с турнирной точки зрения эта игра уже ничего не будет решать. Просто можно будет наслаждаться игрой высокого уровня в исполнении подопечных Косенко.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В пятницу Украина уничтожила Кипр - 11:1, а Румыния сенсационно уступила Германии - 1:2. Таким образом, уже перед последним туром нашу сборную уже никто не сможет догнать.

Favbet
1.20
8.10
8.70
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Матч между сборными Украины и Румынии начнется во вторник в 19:00. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube-канале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Украина - Румыния
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Беларусь вышла на футзальное Евро, где должна сыграть и Украина
yellow-arrow
Футзал. Сборная Украины разгромила Кипр 11:1 и вышла на Евро-2026
yellow-arrow
Квалификация к Евро-2026 по футзалу. Украина - Кипр 11:1. Поиздевались над аутсайдером
сборная Украины по футзалу Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости