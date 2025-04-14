Украина - Румыния. Анонс и прогноз матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Игра последнего тура уже не имеет турнирного значения для сборной Украины, ведь она уже гарантировала себе первое место и квалификацию на Евро-2026. Однако, это не означает, что подопечные Косенко подойдут к этому противостоянию легкомысленно. Ожидаем интересную и результативную игру.

Украина - Румыния

Квалификация на Чемпионат Европы-2026. Шестой тур

15.04.2025. 19:00. Кошалин. "Hala widowiskowo-sportowa". Польша

Трансляция - Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports



Сборная Украины: последние новости

Пять подряд побед и гарантированное первое место перед последним туром. Подопечные Александра Косенко в этой квалификации подтверждают свой статус. Сейчас сборная Украины - одна из лучших в мире и об этом можно говорить с гордостью. Украинцы радуют не только результатами, но и игрой. В пятницу наша сборная поиздевалась над Кипром - 11:1. Четыре гола забил Жук, а также трижды отличился Мельник. Также своим дебютным голом отметился Первеев. Важно, что наши ребята не останавливались на достигнутом и продолжали играть в свой футзал. Украинцы стремились забить как можно больше. К сожалению, пропустили, но такое случается.

На мужское Евро украинская футзальная сборная неизменно квалифицируется с 2001 года, за этот период получила два "серебра" первенства. На предыдущем чемпионате Европы-2022 подопечные Косенко заняли четвертое место.

- Ставили задачу победить и получить дополнительную уверенность, сделать наигрыш, для зрителей поиграть, чтобы им понравилось. Прежде всего - для себя поиграть, чтобы получить удовольствие. Если получается игра - надо до конца играть, продолжать, не останавливаться, - сказал Косенко после матча.

Сборная Румынии: последние новости

А вот румыны своих болельщиков разочаровали. Эта сборная подходила к игре против Германии в статусе явного фаворита. но умудрились проиграть - 1:2. Это очень странный результат, ведь дома Румыния уничтожила Германию - 6:0. После такого результата у сборной Румынии уже не осталось шансов на первое место в группе. Румыны так и финишируют вторыми.

Сборная Румынии постепенно обновляется, но пока с результатами проблемы. Среди молодых талантов выделяются Владут Дудеу, Дариус Настай, Сергиу-Давид Гаврила и Балинт Андор. Однако, молодых футзалистов там не так и много. Нынешняя сборная Румынии - опытная команда, подавляющему большинству игроков которой уже около 30 лет. Лидером команды является бразилец Араужу, который отличился в пятницу против Германии.

Последние матчи команд

Украина

Украина - Кипр 11:1 (Квалификация)

Украина - Германия 9:0 (Квалификация)

Германия - Украина 3:5 (Квалификация)

Румыния - Украина 0:2 (Квалификация)

Кипр - Украина 0:7 (Квалификация)

Румыния

Германия - Румыния 2:1 (Квалификация)

Кипр - Румыния 3:4 (Квалификация)

Румыния - Кипр 6:1 (Квалификация)

Румыния - Украина 0:2 (Квалификация)

Румыния - Германия 6:0 (Квалификация)

Турнирное положение

1. Украина - 15 очков (5 матчей), 34:4 (разница голов)

2. Румыния - 9 (5), 17:8

3. Германия - 6 (5), 7:22

4. Кипр - 0 (5), 6:30

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

С турнирной точки зрения игра ничего не решает, поэтому ожидаем ряд голов. Безусловно, наша сборная стремится завершить квалификацию без потери очков. Игра в Румынии завершилась победой Украины - 2:0. Тогда к игре нашей команды были вопросы, но результат на табло. Гости будут стремиться реабилитироваться за обидное поражение в Германии, но класс есть класс. Наша сборная сейчас гораздо более высокого класса, поэтому подопечные Косенко должны побеждать. Прогноз - победа сборной Украины с форой (-2.5) за 1.77.