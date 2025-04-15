Украина - Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
Украина - Румыния: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.04.2025 ⋇ Смотреть футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Последний матч квалификации на Евро-2026. Наша сборная себе уже гарантировала первое место в группе, поэтому с турнирной точки зрения эта игра уже ничего не будет решать. Просто можно будет наслаждаться игрой высокого уровня в исполнении подопечных Косенко.
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В пятницу украинцы поиздевались над киприотами - 11:1 и это была пятая подряд победа. А вот Румыния сенсационно проиграла Германии и потеряла даже теоретические шансы на первое место в группе.
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Украина - Румыния
Квалификация на Чемпионат Европы-2026. Шестой тур
15.04.2025. 19:00. Кошалин. "Hala widowiskowo-sportowa". Польша
Трансляция - Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports
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