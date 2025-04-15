Украина - Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Последний матч квалификации на Евро-2026. Наша сборная себе уже гарантировала первое место в группе, поэтому с турнирной точки зрения эта игра уже ничего не будет решать. Просто можно будет наслаждаться игрой высокого уровня в исполнении подопечных Косенко.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В пятницу украинцы поиздевались над киприотами - 11:1 и это была пятая подряд победа. А вот Румыния сенсационно проиграла Германии и потеряла даже теоретические шансы на первое место в группе.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Украина - Румыния

Квалификация на Чемпионат Европы-2026. Шестой тур

15.04.2025. 19:00. Кошалин. "Hala widowiskowo-sportowa". Польша

Трансляция - Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports