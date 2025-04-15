Квалификация к Евро-2026 по футзалу. Украина - Румыния 3:1. Подопечные Косенко продемонстрировали свой класс

Сегодня состоялся поединок последнего тура отборочного турнира чемпионата Европы по футзалу, в котором встречались сборные Украины и Румынии. Матч проходил в польском Кошалине на арене "Hala Widowiskowo-Sportowa".

Наша команда одержала пять побед и досрочно стала победителем. В пятницу подопечные Косенко не оставили шансов Кипру - 11:1. Румыния неожиданно уступила Германии - 1:2. Тем не менее, эта сборная также близка к выходу на чемпионат Европы как одна из восьми лучших команд, занимающих вторые места.

С первых минут наши ребята играли первым номером, но никак не удавалось забить. Опасно пробивали Микитюк и Фаренюк, но попасть в створ ворот не могли. Также стоит отдать должное румынам, которые держали в напряжении нашего голкипера. В целом, темп противостояния был не слишком высок. Было заметно, что все же эта игра ничего не решает с турнирной точки зрения. На 15-й минуте Микитюк головой сбросил мяч на Маню, который расстрелял наши ворота - 0:1. Очень быстро украинцы отыгрались. После прострела Корсуна эффектно пяткой покатил мяч в ворота Фаренюк - 1:1. Больше голов до перерыва не было.

На 25-й минуте Швед с острого угла отправил мяч в сетку и вывел Украину вперед - 2:1. Очень вязкий был футзал и после перерыва. Явно не лучшая игра сборной Украины, но результат на табло. На 31-й минуте Семенченко сыграл на перехвате, обыгрался с Абакшиным и направил мяч в пустые ворота - 3:1.

В итоге, шестая подряд победа и первое место в группе. Без потерь очков наша сборная квалифицируется на Евро-2026.

Квалификация к ЧЕ-2026. Шестой тур

Украина - Румыния 3:1

Голы: Фаренюк (16), Швед (25), Семенченко (31) - Маня (15)

Украина: Савенко - Фаренюк, Сагайдачный, Корсун, Семенченко - Швед, Жук, Микитюк, Чернявский, Абакшин, Зварич, Первеев, Сирицкий, Сухов

Румыния: Тоница - Дудеу, Араужо, Миклош, Настаи - Маня, Ислаи, Тоадер, Кюшмеди, Ковач, Канио, Балинт, Войн