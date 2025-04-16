"Ребята подтвердили свое реноме". Косенко подвел итоги отбора на Евро-2026 по футзалу

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко подвел итоги отбора на Евро-2026, в котором сине-желтые одержали шесть побед в шести матчах. Кроме того, наставник поблагодарил сборную Румынии за согласие устроить минуту молчания несмотря на запрет УЕФА.

- Александр Петрович, 100% результат в отборе на Евро. Почему эта команда продолжает, продолжает и продолжает побеждать?

- Настраиваемся на каждую игру, хотим победить, это удается. Еще раз спасибо ребятам, потому что уже вроде бы и прошли на Чемпионат Европы, но они все равно вышли и поддержали свое реноме, одержали победу и с максимумом очков завершили этот отбор.

Поэтому я поздравляю ребят, болельщиков, спасибо им, что поддерживают нас. Вообще хочу поблагодарить всех, в первую очередь Вооруженные силы Украины, что мы имеем такую возможность играть.

Также спасибо всем, кто поддерживает сборную в это трудное время. Своей вдохновенной игрой ребята благодарят.

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- Сегодня у вас была возможность поэкспериментировать в официальном матче. Насколько эти эксперименты удались и довольны ли вы ими?

- Не скажу, что это такие эксперименты. Мы пробовали разные сочетания. Думаю, все нормально - в первом тайме одни сыграли, во втором - другие. Все нормально, конечный результат - победа, поэтому двигаемся дальше.

- Румыния приятно поразила не только своей игрой, но и своим поступком, когда началась минута молчания по обоюдному согласию. Расскажите об этой договоренности между Украиной и Румынией.

- Мы хотели почтить память погибших в этом страшном теракте. Хотели... Честно говоря, болит сердце и душа. Румыны это все понимают и, не сомневаясь, сразу же поддержали и сказали, что действительно очень важно, чтобы об этом знал весь мир.

Очень ужасно то, что происходит. Поэтому поблагодарим еще раз румын, что они приняли в этом участие, - сказал Косенко.