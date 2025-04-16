УЕФА отказал в проведении минуты молчания перед матчем. Украину поддержала Румыния

УЕФА запретил проводить минуту молчания перед стартом поединка квалификации на Евро-2026 по футзалу между Украиной и Румынией.

Ассоциация футзала Украины обратилась с просьбой к УЕФА почтить память погибших в результате российских обстрелов, но дважды получила отказ, в том числе и перед игрой с Кипром.



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Тем не менее, украинцы обратились к румынам напрямую, соперник пошел "сине-желтым" навстречу, и команды провели минуту молчания после стартового свистка.

Напомним, 4 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, 13 апреля - по Сумам.