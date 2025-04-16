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УЕФА отказал в проведении минуты молчания перед матчем. Украину поддержала Румыния

Футзал
Обновлено

Такое же решение было принято и в другом поединке

УЕФА отказал в проведении минуты молчания перед матчем. Украину поддержала Румыния

скріншот з Setanta Sports

Новина українською

УЕФА запретил проводить минуту молчания перед стартом поединка квалификации на Евро-2026 по футзалу между Украиной и Румынией.

Ассоциация футзала Украины обратилась с просьбой к УЕФА почтить память погибших в результате российских обстрелов, но дважды получила отказ, в том числе и перед игрой с Кипром.

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Тем не менее, украинцы обратились к румынам напрямую, соперник пошел "сине-желтым" навстречу, и команды провели минуту молчания после стартового свистка.

Напомним, 4 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, 13 апреля - по Сумам.

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.04.2025 в 15:19
Уєфа - проπдарська структура !
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Комментарии 2
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.04.2025 в 15:19
Уєфа - проπдарська структура !
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1
0
ACB (Чернигов)
16.04.2025 в 15:28
Під...ська контора((
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