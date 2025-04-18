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Жеребьевка Евро-2025 U-19 по футзалу: когда Украина узнает своих соперников

Футзал

Украинская команда выиграла все три поединка в квалификации

Жеребьевка Евро-2025 U-19 по футзалу: когда Украина узнает своих соперников

АФУ/УАФ

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-19 по футзалу, успешно выступив в основном раунде отбора Евро-2025, пробилась в финальную часть турнира.

Сине-желтые узнают своих соперников по группе 15 мая. Процедура жеребьевки пройдет в Кишиневе в Chișinău City Hall. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

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Будет сформировано два квартета, по две лучшие сборные из которых выйдут в полуфинал. Кроме сборной Украины, в финальный турнир вышли Молдова (хозяин), Испания, Италия, Португалия, Чехия, Словения и Турция.

Евро-2025 будет проходить с 28 сентября по 5 октября в Кишиневе на "Кишинев-Арене".

Напомним, юношеская сборная Украины по футзалу заняла первое место в группе 5 основного раунда отбора Евро-2025 U-19, обыграв Черногорию (9:2), Нидерланды (6:2) и Сербию (1:0).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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