Футзал. Завершился регулярный чемпионат

Вчера и сегодня были сыграны матчи 22-го тура украинской футзальной Экстралиги 2024/25. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний. Обращаем внимание, что это последний тур регулярного чемпионата, а впереди нас ожидает плей-офф.

В волынском дерби ровенский "Кардинал" дома обыграл луцкий "Любарт" - 4:2. Дублем отметился играющий главный тренер ривненской команды Евгений Ланко. Столичный SkyUp в домашней встрече обыграл львовскую "Энергию" с дублем Лукаса - 4:1. Своей результативностью порадовали болельщиков "Атлетик футзал" и "Харьков". Харьковчане трижды выходили вперед, но в итоге уступили - 3:5.

В стартовом матче субботы ХИТ разгромил "Сухую Балку" - 5:1. Дублем отметился Педяш. "Сокол" в напряженном противостоянии переиграл "Ураган“ - 2:1. В последнем матче тура "Аврора" минимально переиграла in.IT - 2:1.

Результаты 22-го тура

"Атлетик футзал" - "Харьков“ 5:3

"Кардинал-Ровно" - "Любарт“ 4:2

SkyUP - "Энергия" 4:1

ХИТ - "Сухая Балка" - 5:1

"Ураган" - "Сокол“ 1:2

in.IT - "Аврора" 1:2