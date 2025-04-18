Футзал. Завершился регулярный чемпионат
Было на что посмотреть
Фото: ФК Кардинал-Рівне
Вчера и сегодня были сыграны матчи 22-го тура украинской футзальной Экстралиги 2024/25. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний. Обращаем внимание, что это последний тур регулярного чемпионата, а впереди нас ожидает плей-офф.
В волынском дерби ровенский "Кардинал" дома обыграл луцкий "Любарт" - 4:2. Дублем отметился играющий главный тренер ривненской команды Евгений Ланко. Столичный SkyUp в домашней встрече обыграл львовскую "Энергию" с дублем Лукаса - 4:1. Своей результативностью порадовали болельщиков "Атлетик футзал" и "Харьков". Харьковчане трижды выходили вперед, но в итоге уступили - 3:5.
В стартовом матче субботы ХИТ разгромил "Сухую Балку" - 5:1. Дублем отметился Педяш. "Сокол" в напряженном противостоянии переиграл "Ураган“ - 2:1. В последнем матче тура "Аврора" минимально переиграла in.IT - 2:1.
Результаты 22-го тура
"Атлетик футзал" - "Харьков“ 5:3
"Кардинал-Ровно" - "Любарт“ 4:2
SkyUP - "Энергия" 4:1
ХИТ - "Сухая Балка" - 5:1
"Ураган" - "Сокол“ 1:2
in.IT - "Аврора" 1:2
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