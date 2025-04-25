На Евро-2026 по футзалу пробилась и Беларусь. Шевченко ответил на вопрос о возможном бойкоте турнира

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выход сборной Беларуси на Евро-2026 по футзалу, где будет играть Украина.

– Я знаю. Сейчас идут консультации. Будем ждать четкой позиции.

– Можно ожидать бойкота?

– Еще раз говорю: мы ждем консультации. Когда мы будем понимать, как это все будет передаваться, когда это все будет двигаться – сразу будут наши шаги.

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– Когда?

– Еще раз: у меня нет информации сейчас. Я знаю, что идут консультации на этот счет.