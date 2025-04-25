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На Евро-2026 по футзалу пробилась и Беларусь. Шевченко ответил на вопрос о возможном бойкоте турнира

Футзал
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На Евро-2026 по футзалу вышли и Украина, и Беларусь

На Евро-2026 по футзалу пробилась и Беларусь. Шевченко ответил на вопрос о возможном бойкоте турнира

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выход сборной Беларуси на Евро-2026 по футзалу, где будет играть Украина.

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– Я знаю. Сейчас идут консультации. Будем ждать четкой позиции.

– Можно ожидать бойкота?

– Еще раз говорю: мы ждем консультации. Когда мы будем понимать, как это все будет передаваться, когда это все будет двигаться – сразу будут наши шаги.

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– Когда?

– Еще раз: у меня нет информации сейчас. Я знаю, что идут консультации на этот счет.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nataser (Kharkov)
25.04.2025 в 19:45
Консультации с кем?
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Комментарии 1
Nataser (Kharkov)
25.04.2025 в 19:45
Консультации с кем?
Ответить
0
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