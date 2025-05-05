Футзал. По две победы Сокола и Авроры, неожиданное поражение ХИТа
Началось самое интересное
Фото: ФК ХІТ
Состоялись первые и вторые матчи 1/4 финала плей-офф Favbet Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты противостояний. Команды подарили болельщикам ряд эмоций. Напомним, что серии играются до трех побед.
Хмельницкий "Сокол" дважды победил "Ураган" - 4:2 и 5:0. Во втором матче хмельницкая команда все голы забила в первом тайме. Обращаем внимание на дубль Абзалова. ХИТ и "Атлетик футзал" обменялись победами. Сначала победил "Атлетик футзал" - 3:2. Во втором матче киевляне все же смогли подтвердить свой статус фаворитов - 5:2. В первом матче за "Атлетик футзал" хет-триком отметился Калашник.
"Энергия" и SkyUP обменялись победами. В первом матче основного времени командам не хватило. После сорока минут счет был 6:6. В дополнительное время львовский клуб вырвал победу - 8:7. В воскресенье победу праздновал уже SkyUP - 3:2.
"Аврора" в дополнительное время дожала "Сухую Балку" - 3:1. Сегодня интриги в этом противостоянии уже не было. "Аврора" разгромила соперников - 4:0.
Плей-офф. Четвертьфиналы (Серия до трех побед)
"Сокол" - "Ураган" 4:2
"Сокол" - "Ураган" 5:0
ХИТ - "Атлетик футзал" 2:3
ХИТ - "Атлетик футзал" 5:2
SkyUP - "Энергия" 7:8 (6:6)
SkyUP - "Энергия" 3:2
"Аврора" - "Сухая Балка" 3:1 (1:1)
"Аврора" - "Суха Балка" 4:0
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