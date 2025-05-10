Физиотерапевт футзального клуба спас жизнь игроку команды соперника. ВИДЕО

Физиотерапевт футзального клуба спас жизнь игроку команды соперника.

В матче команд между "Энергией" и "SkyUp" футзалисту Шаропиньо стало плохо, и тот потерял сознание прямо на паркете.

Исполнительный директор "ФК Альянс" Василий Брут рассказал, что бывший боевой медик вернул игрока в сознание и его забрала скорая для обследования.

"Бывший боевой медик (125 отдельной бригады ТРО ВСУ) мгновенно среагировал, определив наличие дыхания/сердцебиения. Вернул сознание похлопываниями, растираниями. С помощью воды и кислорода реабилитировал бразильца, которого забрала медицинская помощь на обследование сердца", - сообщил Брут.

Момент попал на видео:

Фізіотерапевт "Енергії" врятував життя футзалісту команди-суперника.



Відео: Vasyl Brut pic.twitter.com/WEQcC4L8Ff — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 10, 2025

Матч между "Энергию" и "Sky Up" закончился со счетом 4:5.