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Физиотерапевт футзального клуба спас жизнь игроку команды соперника. ВИДЕО

Футзал
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Физиотерапевт футзального клуба спас жизнь игроку команды соперника. ВИДЕО

Фото - Vasyl Brut

Новина українською

Физиотерапевт футзального клуба спас жизнь игроку команды соперника.

В матче команд между "Энергией" и "SkyUp" футзалисту Шаропиньо стало плохо, и тот потерял сознание прямо на паркете.

Исполнительный директор "ФК Альянс" Василий Брут рассказал, что бывший боевой медик вернул игрока в сознание и его забрала скорая для обследования.

"Бывший боевой медик (125 отдельной бригады ТРО ВСУ) мгновенно среагировал, определив наличие дыхания/сердцебиения. Вернул сознание похлопываниями, растираниями.

С помощью воды и кислорода реабилитировал бразильца, которого забрала медицинская помощь на обследование сердца", - сообщил Брут.

Момент попал на видео:

Матч между "Энергию" и "Sky Up" закончился со счетом 4:5.

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Источник:
Vasyl Brut
Опубликовал: Владислав Прийменко
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