Физиотерапевт футзального клуба спас жизнь игроку команды соперника. ВИДЕО
Жизнь важнее
Фото - Vasyl Brut
Физиотерапевт футзального клуба спас жизнь игроку команды соперника.
В матче команд между "Энергией" и "SkyUp" футзалисту Шаропиньо стало плохо, и тот потерял сознание прямо на паркете.
Исполнительный директор "ФК Альянс" Василий Брут рассказал, что бывший боевой медик вернул игрока в сознание и его забрала скорая для обследования.
"Бывший боевой медик (125 отдельной бригады ТРО ВСУ) мгновенно среагировал, определив наличие дыхания/сердцебиения. Вернул сознание похлопываниями, растираниями.
С помощью воды и кислорода реабилитировал бразильца, которого забрала медицинская помощь на обследование сердца", - сообщил Брут.
Момент попал на видео:
Фізіотерапевт "Енергії" врятував життя футзалісту команди-суперника.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 10, 2025
Відео: Vasyl Brut pic.twitter.com/WEQcC4L8Ff
Матч между "Энергию" и "Sky Up" закончился со счетом 4:5.
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