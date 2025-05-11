Футзал. Аврора выходит в полуфинал, сенсационное поражение ХИТа

В эти выходные продолжились четвертьфинальные серии плей-офф Favbet Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты противостояний. Уже стали известны две команды, которые пробились в полуфинал.

ХИТ с хет-триком Жука не оставил шансов "Атлетик футзал" - 6:0. Но уже сегодня "Атлетик футзал" победил 3:2 и теперь все решится в решающем матче. "Аврора" на выезде разобралась с "Сухой Балкой“ - 5:2. Киевская команда выиграла все три матча и вышла в полуфинал.

"Ураган" в драматичном и интригующем противостоянии победил "Сокол“ - 3:2. Коллектив из Ивано-Франковска вышел вперед в серии - 2:1.

Также еще не все решено в противостоянии между "Энергией" и SkyUP. В субботу SkyUР одолел "Энергию" в овертаймах со счетом 4:6. Во время матча Шаропиньо потерял сознание, но врачи помогли игроку. А сегодня уже победила "Энергия" - 4:3. Таким образом, счет в серии - 2:2.

Плей-офф. Четвертьфиналы (Серия до трех побед)

ХИТ - "Атлетик футзал" 6:0

ХИТ - "Атлетик футзал" 2:3

"Ураган" - "Сокол“ 3:2

"Энергия" - SkyUP 4:6 (4:4)

"Энергия" - SkyUP 4:3

"Сухая Балка" - "Аврора“ 5:2