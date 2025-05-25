Футзал. ХИТ и Аврора выходят в финал

Постепенно приближается к завершению Favbet Экстра-лига, а это значит, что остались наиболее ответственные матчи. Вашему вниманию результаты полуфинальных матчей.

В первом полуфинальном матче серии ХИТ в напряженном противостоянии с дублем Чернявского победил "Сокол" - 3:2. В следующих двух встречах также победил ХИТ - 4:2 и 4:0. Таким образом, киевляне уверенно вышли в финал чемпионата Украины 2024/25.

Гораздо более интригующей была борьба в паре SkyUP - "Аврора". Основное время первого матча завершилось вничью - 3:3, а в серии пенальти победил SkyUP (5:4). Второй и третий матч "Аврора" выиграла с минимальным преимуществом - 3:2 и 2:1. Сегодня "Аврора" разгромно победила - 5:0. Таким образом, в финале нас ожидает киевское дерби ХИТ - "Аврора".

Полуфинальные серии. Результаты

ХИТ - "Сокол" 3:2

ХИТ - "Сокол" 4:2

"Сокол" - ХИТ 0:4

"Аврора" - SkyUP 3:3 (4:5, пен)

"Аврора" - SkyUP 3:2

SkyUP - "Аврора" 1:2

SkyUP - "Аврора" 0:5