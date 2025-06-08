Футзал. По две победы ХИТа и SkyUP

В эти выходные сыграли по два матча в сериях за золото и бронзовые награды Favbet Экстра-лига. Вашему вниманию результаты противостояний.

Борьбу за бронзовые медали ведут "Сокол" и SkyUp. Первый матч проходил на площадке "Сокола" и завершился разгромной победой гостей - 4:8. Сегодня игра была более конкурентоспособной, но все равно победил SkyUP - 3:2. Таким образом, счет в серии 2:0 в пользу киевлян.

"Аврора" и ХИТ начали серию за золотые награды ярким матчем. Киевское дерби завершилось победой ХИТа - 3:2. Победу гостям принес хет-трик Педяша. Сегодня ХИТ победил также со счетом 3:2.

Результаты первых матчей за золото и бронзу

"Сокол" - SkyUP 4:8

"Сокол" - SkyUP 2:3

"Аврора" - ХИТ 2:3

"Аврора" - ХИТ 2:3