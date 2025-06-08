Футзал. По две победы ХИТа и SkyUP
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Фото: Асоціація футзалу України
В эти выходные сыграли по два матча в сериях за золото и бронзовые награды Favbet Экстра-лига. Вашему вниманию результаты противостояний.
Борьбу за бронзовые медали ведут "Сокол" и SkyUp. Первый матч проходил на площадке "Сокола" и завершился разгромной победой гостей - 4:8. Сегодня игра была более конкурентоспособной, но все равно победил SkyUP - 3:2. Таким образом, счет в серии 2:0 в пользу киевлян.
"Аврора" и ХИТ начали серию за золотые награды ярким матчем. Киевское дерби завершилось победой ХИТа - 3:2. Победу гостям принес хет-трик Педяша. Сегодня ХИТ победил также со счетом 3:2.
Результаты первых матчей за золото и бронзу
"Сокол" - SkyUP 4:8
"Сокол" - SkyUP 2:3
"Аврора" - ХИТ 2:3
"Аврора" - ХИТ 2:3
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