Александру Заварову - 59. Динамовский фантазиста, купленный Ювентусом. ВИДЕО

Первые ассоциации, которые приходят на ум при упоминании о команде киевского Динамо - это атлетизм, скорость, прессинг, агрессия. Но в истории великого клуба было достаточно игроков, которые умели сыграть тонко и нестандартно, создавая на футбольном поле настоящие шедевры. Об одном из таких – Александре Заварове, который стал первой звездой футбола СССР в ТОП-Чемпионате - рассказывает канал UA-Футбол. Сегодня, 26-го апреля Александр Анатольевич празднует день рождения.

Буряк, Заваров, Калитвинцев, Белькевич - плеяда плеймейкеров, которыми восхищались киевские болельщики. А кто для вас был лучший на позиции "художника" в истории киевского клуба?