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Александру Заварову - 59. Динамовский фантазиста, купленный Ювентусом. ВИДЕО

Премьер-лига
(5 голосов)

Рубрика - "Легенды украинского футбола"

Александру Заварову - 59. Динамовский фантазиста, купленный Ювентусом. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Первые ассоциации, которые приходят на ум при упоминании о команде киевского Динамо - это атлетизм, скорость, прессинг, агрессия. Но в истории великого клуба было достаточно игроков, которые умели сыграть тонко и нестандартно, создавая на футбольном поле настоящие шедевры. Об одном из таких – Александре Заварове, который стал первой звездой футбола СССР в ТОП-Чемпионате - рассказывает канал UA-Футбол. Сегодня, 26-го апреля Александр Анатольевич празднует день рождения.

Буряк, Заваров, Калитвинцев, Белькевич - плеяда плеймейкеров, которыми восхищались киевские болельщики. А кто для вас был лучший на позиции "художника" в истории киевского клуба?

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В статье: Александр Заваров Ювентус (Турин) Динамо (Киев) канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
26.04.2020 в 17:22
И в тот год он был признан лучшим футболистом СССР
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Hanter44 (Baburka)
26.04.2020 в 16:47
В тот год,когда Беланов получил золотой мяч,по мнению очень многих,как болельщиков,так и специалистов Завров был лучшим.
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