Первые свободные агенты в УПЛ, Шахтёр продлевает форварда. Трансферный центр UA-Футбол

На UA-Футбол начинает работу Трансферный центр, который будет отслеживать все новости, посвященные украинскому трансферному рынку. В одном посте прямо здесь ниже вы найдёте подтверждённые сделки и самые громкие слухи, которые связаны с украинскими футболистами за границей, а также в происходят в трёх национальных лигах: Премьер-лиге, Первой и Второй лигах.

Немного позже свою работу на UA-Футбол начнут тематические таблицы трансферов, с помощью которых будет удобно отслеживать официальные переходы игроков из ваших любимых клубов.