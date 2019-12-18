  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первые свободные агенты в УПЛ, Шахтёр продлевает форварда. Трансферный центр UA-Футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первые свободные агенты в УПЛ, Шахтёр продлевает форварда. Трансферный центр UA-Футбол

Премьер-лига
(2 голосов)

В режиме онлайн следим за всеми событиями, которые касаются украинского рынка футболистов

Первые свободные агенты в УПЛ, Шахтёр продлевает форварда. Трансферный центр UA-Футбол
UA-Футбол
Новина українською

На UA-Футбол начинает работу Трансферный центр, который будет отслеживать все новости, посвященные украинскому трансферному рынку. В одном посте прямо здесь ниже вы найдёте подтверждённые сделки и самые громкие слухи, которые связаны с украинскими футболистами за границей, а также в происходят в трёх национальных лигах: Премьер-лиге, Первой и Второй лигах.

Читайте такжеКОНКУРС! UA-Футбол дарит Play Station 4

Немного позже свою работу на UA-Футбол начнут тематические таблицы трансферов, с помощью которых будет удобно отслеживать официальные переходы игроков из ваших любимых клубов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: трансферный центр
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Усе буде добре (Київ)
15.12.2019 в 10:49
"Шахтёр продлевает форварда" - и на сколько сантиметров он станет теперь длиннее?
Ответить
+1
-1
avatar
Maxam (Чернівці)
18.12.2019 в 10:15
цей ляп на уа-футболі ще з часів царя гороха. редактори так і не навчились відрізняти різницю від "продлевает форварда" та "продлевает контракт с форвардом"
Ответить
+1
0
gloryhunter
05.12.2019 в 19:08
То, что "Черкащина" не подтверждает уход 9 игроков, который анонсировали местные спортивные сайты - ни о чем не говорит. Пресс-служба "Черкащины" (если она вообще существует) всегда бежит позади всех и работает очень слабо! Не говоря уже об их сайте, где информации очень мало.
Ответить
+1
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
02.12.2019 в 22:01
Этот не тот случайно кипер, который 2-е штуки проглотил с центра поля?
Ответить
0
0
OctoberFest (Голая Пристань)
03.12.2019 в 17:58
с центра поля николаев пропускал два раза
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...