За это он ругал. Никита Бурда вспомнил особенность требований Хацкевича

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда, который выздоравливает после тяжелой травмы и операции, рассказал в интервью об особенностях работы с прежними наставниками – Сергеем Ребровым и Александром Хацкевичем.

Хацкевич, как заметил Никита, мог очень злиться из-за деталей.

Условно говоря, мяч вышел в аут, а игрок нашей команды развернулся спиной, побежал на свою позицию. Соперник же за то время мог быстро разыграть и у наших ворот мог возникнуть какой-то опасный момент. Он всегда акцентировал внимание на том, что надо было находиться лицом к игре. И если, допустим, футболист этого не делал, за это ругал.

Никита замечает, что у каждого тренера чего-то учился.

"Не могу сказать, что мне с кем-то было плохо или хорошо. У Реброва я играл, когда все остальные были травмированы, - вспоминает Никита. - Когда все восстановились, у меня стало очень мало игрового времени. Но Ребров поддерживал, говорил со мной".